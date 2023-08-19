صاحبة ذهبية البطولة العربية للجودو: العلمين مدينة جميلة ورائعة

أبدت فريدة شادي لاعبة المنتخب المصري للجودو، والحاصلة على المركز الأول، سعادتها لمشاركتها في البطولة العربية للجودو.

وأكدت الحاصلة على الميدالية الذهبية في البطولة العربية، التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، أن الأجواء كانت رائعة في مدينة العلمين الجديدة، ووصفتها بأنها بلد جديدة وجميلة ورائعة.

العلمين تشهد فعاليات فنية ورياضية وثقافية ضخمة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.

كما تشهد العلمين الأيام القادمة، مهرجان القاهرة للدراما بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والدراما من مصر والوطن العربي.