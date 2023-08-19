لاعب منتخب الكويت للجودو: العلمين الجديدة مدينة جميلة

أبدى سلطان شمري لاعب المنتخب الكويتي للجودو، سعادته بالمشاركة في البطولة العربية للجودو، وتحقيقه المركز الأول.

وأكد الحاصل على الميدالية الذهبية في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، أن البطولة كانت جيدة وشهدت تنافسا كبيرا، واصفًا البطولة بأنها شهدت منافسات جيدة، مبديًا إعجابه بمدينة العلمين الجديدة.

العلمين تشهد عدد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية الضخمة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.

كما تشهد العلمين الأيام القادمة، مهرجان القاهرة للدراما بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والدراما من مصر والوطن العربي.