مدرب منتخب الجزائر للجودو: مدينة العلمين سياحية جميلة

أبدى سيد أدير نبيل مدرب المنتخب الجزائري للجودو، سعادته بالمشاركة في البطولة العربية للجودو، التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن منتخب الجزائر شارك بـ8 لاعبين، حقق ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وقدم الشكر للاتحاد العربي للجودو، كما قدم الشكر لمصر على حسن الاستقبال.

ووصف مدينة العلمين بالمدينة السياحية الجميلة، مشيدًا بحسن الاستقبال والضيافة.

العلمين تشهد عدد من الفاعليات الفنية والرياضية والثقافية الضخمة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.

كما تشهد العلمين الأيام القادمة، مهرجان القاهرة للدراما بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والدراما من مصر والوطن العربي.