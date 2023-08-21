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«التعليم»: لا شكاوى من امتحان الرياضة البحتة بالدور الثاني للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
12:21 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقرير غرفة عمليات اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي 2022/2023، لمادة امتحان مادة الرياضة البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» والذي أداها طلاب شعبة علمي رياضة اليوم الاثنين، بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

امتحان الجبر والهندسة الفراغية دور ثاني 

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، أن امتحان مادة الرياضة البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» الثانوية العامة دور ثاني 2023 تمت بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى، مشيرا إلى أن الغرفة تتابع منذ صباح اليوم والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة.

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بقلم أميرة فكري