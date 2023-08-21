عضو بـ«مستثمرو السياحة» يطالب بزيادة رحلات الطيران بين مرسى علم والأقصر وأسوان

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة في مرسى علم، أن المدينة تعد منتجع سياحى متنوع، يتميز بالأنماط السياحية المختلفة، كالسياحة الشاطئية والبيئية والمحميات والجبال والشعاب المرجانية والحياة البحرية الرائعة، ورحلات السفاري.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى أنّ مدينة مرسى علم لديها فرص واعدة، لتكون واحدة من أهم المدن السياحية في مصر، من حيث قدرتها على جذب السياح وتحقيق نسب إشغالات مرتفعة طوال العام، لافتا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار بها، وذلك لجلب أكبر عدد من السياح وعشاق السفر والترفيه حول العالم، لزيارة مرسى علم والعمل على توفير التمويل اللازم لاستخدام الطاقة النظيفة.

ونوه عضو جمعية مستثمرو السياحة في مرسى علم، إلى ضرورة معاملة مرسى علم معاملة خاصة ولو لفترة، وتقديم تسهيلات في الضرائب والتأمينات والكهرباء والتصاريح والموافقات الخاصة بالبيئة واستخدام الشواطئ، وذلك لمواجهة المنافسة الشرسة مع العديد من المدن السياحية المنافسة.

أهمية تسيير خطوط طيران داخلية بين مرسى علم والأقصر وأسوان

وأكد على أهمية تسيير خطوط الطيران الداخلي بين مرسى علم والأقصر وأسوان، وتسيير رحلات طيران داخلية بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة، لتنفيذ برامج سياحية تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والأثرية.

وأوضح أنّ الأسواق المستهدفة كخطة عاجلة، يجب تنشيط حركة الطيران منها وإليها، وإعداد برامج سياحية متميزة تجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية وكذلك السياحة الثقافية والأثرية، وعقد شراكات مع شركات طيران عارض ومنتظم، لتنظيم رحلات مباشرة من الدول المستهدفة إلى مدينة مرسى علم.

زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار مرسى علم

ودعا عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إلى ضرورة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار مرسى علم، وتنشيط حركة المراكب والعبارات والمراكب السريعة بين المدن السياحية بالبحر الأحمر، مثل الغردقة ومرسى علم والغردقة وشرم الشيخ.

ضرورة تفعيل وتنشيط حركة الطيران الداخلي

وشدد عبد اللطيف على ضرورة تفعيل وتنشيط حركة الطيران الداخلي وزيادتها بين المدن السياحية في مصر، وعقد شراكات مع شركات طيران أخرى، لزيادة عدد الرحلات من وإلى مصر من الدول المستهدف جذب سياحة منها.