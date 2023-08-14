مستثمرو السياحة: أعداد المصريين بالغردقة وشرم الشيخ خلال الصيف جيدة جدا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا إلى شرم الشيخ والغردقة، وأقاموا بفنادقها خلال فصل الصيف الحالي جيدة جدا، مشيرا إلى أن غالبيتهم أقاموا بفنادق فئة 3 و4 نجوم، لملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر للمدن السياحية الشاطئية خلال الصيف، لافتا إلى أن العديد من فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء، قدمت عروض سعرية مميزة لجذب المصريين لزيارتها.

أهمية السياحة الداخلية

وأضاف لـ«الوطن»، أن السياحة الداخلية لا غنى عنها، خاصة أنها ساهمت خلال السنوات التي حدث فيها تراجع في الحركة السياحية الوافدة من الخارج كفترة جائحة كورونا، في الحفاظ على المنشآت الفندقية والسياحية من الإغلاق، مشيرا إلى أنه لا يوجد تفريق سعري حاليا بين السائح الأجنبي والمصري، خلال إقامتهم بالفنادق.

زيادة نسب الوعي بين المواطنين بأهمية السياحة والسفر

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن ارتفاع أعداد المصريين المسافرين إلى المدن السياحية المصرية، يزيد من نسب الوعي بين المواطنين بأهمية السياحة والسفر، فضلا عن أنه يزيد من ارتباط المواطن بوطنه، مشيرا إلى أن السائح المصري لا يقل أهمية لدى القطاع السياحي عن السائح الأجنبي أو العربي.