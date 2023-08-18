مستثمرو السياحة: نسب إشغال الفنادق بمرسى علم خلال الشتاء لن تقل على 70%

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن نسب الإقبال على زيارة مدينة مرسى علم خلال الشتاء المقبل جيدة جدا إلى الآن، موضحا أن نسب الحجوزات الحالية والمستقبلية، تؤكد أن نسب إشغال الفنادق خلال فصل الشتاء المقبل لن تقل عن 70%، وذلك خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلين، لافتا إلى أنه بداية من إجازات الكريسماس منتصف ديسمبر 2023 وإجازات رأس السنة الميلادية ستصل نسب الإشغال لأكثر من 90%.

نسعى لإعادة فتح نحو 30 فندقا مغلقا بمرسى علم

وأضاف لـ«الوطن» أن عدد الفنادق العاملة حاليا بمرسى علم تبلغ نحو 41 فندقا من مجموع أكثر من 70 فندقا موجودة بالمدينة، لافتا إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة للتواصل مع المسئولين للعمل على حل كافة الأزمات، التي أدت إلى إغلاق أكثر من 30 فندقا، وذلك لإعادة فتحها من جديد لمواجهة الطلب المتزايد من السياح على زيارة مرسى علم، الذي يرتفع بشكل مطرد.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح لمرسى علم حاليا

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إلى أن المانيا هي أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مرسى علم حاليا، تليها كل من التشيك وبولندا وإيطاليا وكازاخستان وسويسرا وروسيا، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ سترتفع بشكل كبير خلال الشتاء.