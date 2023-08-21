مقرر«الشباب» بالحوار الوطني: هناك مقترحات بفصل وزارة الشباب عن الرياضة

قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوارالوطني إن هناك العديد من الملفات التي تستكمل اللجنة مناقشتها هذا الأسبوع، وعلى رأسها ملف الرياضة ودعم الشباب الدارسين بالخارج، بالإضافة إلى عدد كبير من القضايا التي يجرى مناقشتها مثل الإدمان والتحرش، مضيفا أن اللجنة تسعى من خلال مناقشة هذه الموضوعات إلى تقديم نموذج مشرف للشباب، بالإضافة إلى تحقيق توصيات الشباب.

توصيات الشباب في ملف الرياضة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه من خلال اللقاءات المختلفة مع الشباب في الجامعات أوالاتحادات الطلابية، والاستماع إلى توصياتهم في ملف الرياضة اقترح البعض منهم فصل وزارة الشباب عن الرياضة، وتكون هناك وزارة أو جهة مختصة بالأمور التي تتعلق بالشباب ومشاكلهم، وجهة أخرى تتعلق بكل ما يخص ملف الرياضة، جاء ذلك كتوصية من الشباب ضمن اللقاءت التي قامت بها اللجنة.

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني إلى أن المعرفة الأولية بالحياة السياسية لدى الشباب تساعدهم في مرحلة التمكين السياسي، وتخلق لديهم مساحات واسعة من المشاركة السياسية مثل المشاركة في انتخابات النقابات أو المجالس المحلية أو مراكز الشباب أو مجلس النواب والشيوخ، وكل ذلك يكون نتائج للمجهود المبذول في ملف التمكين السياسي، بالإضافة إلى عمليات التأهيل والتدريب التي نستطيع من خلالها أن نخلق القيادات الشابة.