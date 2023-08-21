مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل لن تنجح في فرض مخططها على القدس 

قالدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني إن إسرائيل فشلت في فرض هيمنتها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية، ولن تنجح في فرض رؤيتها ومخططها على القدس.

الشعب الفلسطيني وحدة واحدة

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الحقيقة الوحيدة القادرة على البقاء تكمن في أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة سياسيًا وقانونيًا ومعنويًا وتاريخيًا واجتماعيًا، وبالتالي مهما فعلت إسرائيل من محاولات لفرض رؤيتها على القدس ومحاولة سلخ المقدسيين عن بقية الجسد الفلسطيني لن تنجح.

أوضح أنه لو كانت خطط الاحتلال السابقة قد آتت ثمارها ونجحت فى تحقيق الرؤوية الإسرائيلية لكان يمكن القول أنها لو ضاعفت إجراءاتها يمكن أن تنجح، ولكن ما بني على فشل لن يقود إلا لمزيد فشل، حيث فشلت فى جعل الفلسطينين في القدس إسرائيلين سواء حتى في السلوك أو في السياسة أو في الاقتصاد.