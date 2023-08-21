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العازفة نسمة عبد العزيز تحيي حفلا في أوبرا الإسكندرية.. اعرف الموعد

كتب:

أحمد حسين صوان
12:44 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
نسمة عبد العزيز

نسمة عبد العزيز

تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلاً في الثامنة مساء الأربعاء 23 أغسطس على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، خلال شهر أغسطس.

ويتضمن البرنامج الخاص بحفل نسمة عبد العزيز، مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها النصر، شط اسكندرية، عم صابر، حرمت أحبك، يونس، افتتاحية وليم تل، هرمون السعادة، قلبي دليلي، صولو ماريمبا، أغاني صعيدية، صباح ومسا، كراكشنجى، مبيسألش عليا، ألف ليلة، تانجو جاز، على رمش عيونها، صغيرة على الحب، مافيا، تشاردس، سواي، مامبو، 3 دقات، سهر الليالي.

معلومات عن نسمة عبد العزيز 

نسمة عبد العزيز، بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وكونت مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب «أميرة الإيقاع» لبراعتها فى العزف على جميع آلالات الإيقاعية.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.