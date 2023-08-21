ممثل أمريكي يهاجم «Oppenheimer»: خرجت من الفيلم لأنه ممل

نجح فيلم «Oppenheimer» على مدار شهر من العرض في دور العرض السينمائي حول العالم، في تحقيق إيرادات مرتفعة، كما حصد إشادات وردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد، إلا كان هناك موجة مقابلة من الانتقادات التي وجهت للفيلم الذي تقترب مدته من 3 ساعات.

ووجه الممثل الأمريكي لوجان بول عددا من الانتقادات للفيلم الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان، قائلا إنه خرج من قاعة العرض في منتصف عرض الفيلم الذي وجده مملا ويصعب متابعته، على حد تعبيره، وذلك وفقا لما نشه موقع «هوليوود ريبورتر».

لوجان بول ينتقد فيلم «Oppenheimer»

وجاء ذلك في الحلقة السابقة من الـ«بودكاست» الذي يقدمه بعنوان «ImPaulsive»، والتي تحدث خلالها مع المخرجين داني ومايكل فيليبو حول فيلمهم الرعب الناجح «Talk to Me»، قبل أن ينتقل للنقاش حول فيلم نولان.

وقال لوجان بول: «خرجت من أوبنهايمر»، متابعا: «لم أكن أعرف ما الذي كانوا يحاولون القيام به، الجميع يتحدث فقط، كانت ساعة ونصف من التحدث، مجرد التحدث، والتحدث دون توقف.. ولا شيء يحدث».

واعترف بول بأنه كاد يخرج من فيلم «Interstellar» الذي يحمل توقيع نولان أيضا، بعد 18 دقيقة لأنه كان بطيئًا للغاية، ولكن هذا الفيلم الآن ضمن «أفضل ثلاثة أفلام مفضلة له»، على حد تعبيره.

إيرادات «Oppenheimer» ا تتجاوز الـ 700 مليون دولار حول العالم

ويتعارض موقف «بول» مع «Oppenheimer» الذي حقق نسبة كبيرة من الإجماع، حيث حصل الفيلم على 88 درجة على موقع مراجعات الأفلام «Metacritic» وتقييم جديد بنسبة 93 بالمائة على موقع «Rotten Tomatoes»، بينما حقق ما يقرب من 720 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.