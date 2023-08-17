أفضل شهادة استثمار في البنك الأهلي.. عائدها مرتفع ومدتها أقل

يوفر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار بفئات الـ500 جنيه ومضاعفاتها، وأبرزها شهادة استثمار «ب» مدتها عام واحد، تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر.

وتتميز شهادة استثمار «ب» بأنها المدة الأقل في شهادات الاستثمار للبنك الأهلي المصري، كما أن عائدها مرتفع، ودورية صرف العائد شهريًا.

تفاصيل شهادة استثمار البنك الأهلي

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023، من البنك الأهلي المصري، سعر العائد لشهادة استثمار «ب»، 11.50%.

ومن مميزات شهادة استثمار «ب»، أن العائد ثابت طوال مدة الشهادة ويتم تحديده بحسب السعر السائد في تاريخ إصدار الشهادة.

مميزات شهادة استثمار «ب» من البنك الأهلي

كما أن يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، و يصرف في تاريخ استحقاقه، فيما يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

وعن الاسترداد، يكون في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، وهناك إمكانية لاستردادها بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء بحسب القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.