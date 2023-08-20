اختار المناسب.. أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي من أسبوع وحتى 7 سنوات

يقدم البنك الأهلي المصري، الودائع التي تصرف في نهاية المدة وأخرى بدوريات صرف متنوعة، وكلاهما متاح بهما مدد مختلفة، وبالنسبة للأولى تبدأ الوديعة من أسبوع وحتى 7 سنوات وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

بحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أغسطس 2023 على ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة يكون الحد الأدنى للودائع الأقل من شهر 100 ألف جنيه، وبداية من شهر يكون ألف جنيه.

وفيما يلي سعر العائد على الودائع التي تصرف في نهاية المدة بداية من أسبوع وحتى 7 سنوات فأكثر:

سعر العائد على ودائع البنك الأهلي

- 7 أيام حتى 15 يوما يكون العائد 6%.

- 15 يوما وأقل من شهر يكون العائد 6%.

- شهر وأقل من شهرين يكون العائد 7.50%.

- شهرين وأقل من 3 شهور العائد 7.50%.

- 3 شهور وأقل من 6 شهور العائد 8%.

- 6 شهور وأقل من سنة العائد 8%.

- سنة لأقل من سنتين العائد 8.50 %.

- سنتين لأقل من 3 سنوات العائد 8.50%.

- 3 سنوات لأقل من 4 سنوات العائد 8%.

- 4 سنوات لأقل من 5 سنوات العائد 8%.

- 5 سنوات لأقل من 6 سنوات العائد 7.75%.

- 6 سنوات لأقل من 7 سنوات العائد 7.75%.

- 7 سنوات فأكثر العائد 7.75%.

سعر الاسترداد

وبالنسبة لسعر الاسترداد بحسب البنك الأهلي المصري، يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

مميزات ودائع البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة وذلك حسب القواعد.

ويمكن إصدار الودائع بعملات أجنبية مختلفة أي دولار أمريكي، يورو، جنيه إسترليني، وريال سعودي بحد أقصى للمدة سنة.