وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة البريطاني تعزيز آليات التعاون المشترك

استقبل وزير الخارجية، اليوم، طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنّ تلك الزيارة الثنائية، تأتي في إطار الحرص المتبادل لتعزيز آليات التعاون المشترك والتنسيق بين مصر وبريطانيا في شتى المجالات، والبناء على نتائج الاجتماع الأول لمجلس المشاركة بين البلدين، والذي عُقد في يوليو الماضي بلندن.

واستهلّ وزير الخارجية اللقاء بالترحيب بالضيف، مثمّنًا اهتمام الجانب البريطاني بتكثيف آليات الحوار مع مصر حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنّ المحادثات عكست العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين، حيث أكد الوزيران أهمية دفع آليات المشاورات الفنية للإعداد لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة في القاهرة، خلال العام الجاري، برئاسة وزيري الخارجية، كما تناولت أوجه التعاون الثنائي، لاسيما الاقتصادي والتجاري.

الاستثمارات بين مصر وبريطانيا

وثمّن وزير الخارجية حجم الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، واحتلال المملكة المتحدة للمركز الأول على قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدًا اهتمام الحكومة المصرية بزيادة هذه الاستثمارات، وتعزيز انخراط الشركات البريطانية في المشروعات الوطنية الكبرى في مصر، وكذا زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين تحقيقًا لمصالحهما، فضلًا عن استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي.

وتناول الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسُبل التعاون للتخفيف من آثار تلك الأزمة، إذ أكد شكري أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم للدول النامية الأكثر تأثرًا من هذه الأزمة لاحتواء التداعيات السلبية لها، خصوصًا سلاسل إمدادات الغذاء.

الوزيرن يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

وتبادل الوزيران الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن آخر تطورات المشهد الليبي والملف السوري، والأوضاع في السودان واليمن.

وحرص وزير الخارجية على إطلاع وزير الدولة البريطاني على محددات المواقف المصرية إزاء تلك الملفات وجهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار المنشود بالمنطقة.

من جهته، أعرب وزير الدولة البريطاني عن اهتمام بلاده بدفع العلاقات مع مصر، على ضوء أهميتها كشريك استراتيجي لبريطانيا، مشيدًا في هذا الصدد بالدور المصري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي ختام اللقاء، توافق الوزيران على أهمية استمرار العمل سوياً على دفع العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا إلى الأمام، وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية فى المنطقة.