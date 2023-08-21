القبض على مندوبي مبيعات بتهمة بيع المنشطات عبر «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بالقاهرة، بقصد الاتجار عبر ترويج بيعها من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكرت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

1000 كيس منشط بحوزة المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مندوبين توصيل مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعُثر بحوزتهما على 1008 أكياس منشطة و86 علبة منشط «مختلفة الأنواع» جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.