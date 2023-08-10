وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعرض شخص للضرب بالبحيرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يزعم بتعرضه للضرب من قِبل بعض الأشخاص بالبحيرة وقامت بضبط مرتكبي الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجروح بالرأس ويزعم بقيام جيرانه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وبالفحص تبين أنه بتاريخ (8) الجاري تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من أحدى المستشفيات بإستقبالها طرف أول: (أحد الأشخاص ووالدته) طرف ثان: (إحدى السيدات وزوجة نجلها) جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.

مشادة كلامية

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما اتهم الطرف الأول (شخصين أحدهما له معلومات جنائية من أهلية الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية».