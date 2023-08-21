محافظ الغربية يهنئ رئيس قضايا الدولة على منصبه الجديد

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة، الدكتور طارق رحمي محافظ العربية، لتهنئتة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، يرافقه المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

نواب رئيس هيئة قضايا الدولة

وحضر اللقاء نواب رئيس الهيئة، وهم المستشار عبد ألعاب جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد فكري الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد،

محافظ الغربية يهنئ رئيس الهيئة

وعبر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة، ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على هذه التهنئة، مؤكدا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ومحافظة الغربية لما فيه صالح الوطن.