رئيس مصلحة الجمارك يزور هيئة قضايا الدولة لتهنئة رئيسها الجديد وبحث التعاون

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة، الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة، وهم: المستشار خالد زين الدين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أحمد خليفة، مستشار وزير المالية، رئيس المكتب الفني للطعون الضريبية، والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي، نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار سامح سيد محمد، رئيس قسم الهيئة بوزارة التعليم العالي، والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد.

تعاون مشترك بين هيئة قضايا الدولة ومصلحة الجمارك

وتناول الطرفان أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة ومصلحة الجمارك، للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى.

وأعرب الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود، في قيادة الهيئة.

ومن جانبه، عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه لوكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ومصلحة الجمارك، لما فيه صالح الوطن.