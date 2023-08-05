هشام حطب يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمنصبه الجديد

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء، المستشارون نواب رئيس الهيئة وهم: المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي، والمستشار سامح سيد محمد رئيس قسم الهيئة بوزارة التعليم العالي، والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد.

«حطب» يتمنى التوفيق لرئيس هيئة قضايا الدولة

وأعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص دعواته بالتوفيق والسداد للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا حسن التعاون البناء بين الهيئة واللجنة الأولمبية المصرية لما فيه صالح الوطن.