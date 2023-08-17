«الداخلية» تضبط عصابة التنقيب عن الآثار في السيدة زينب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.