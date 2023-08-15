ضبط 12 شخصا بسبب التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، من ضبط 12 شخصا وسيدة بقرية السعدية التابعة للمركز، بعد نشوب مشاجرة بينهم لقيام 3 منهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم، وعمل حفرة بعمق 3 أمتار، وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق لموقع الحفر.

القبض على طرفي المشاجرة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة بقرية السعدية.

انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، وأن طرف المشاجرة الأول هم «إبراهيم.م.إ»، 51 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة، و«صبرة.ا.س.أ»، 44 عامًا، و«كريمة.إ.م.إ»، 44 عامًا، ربة منزل، وطرف ثان «محمد.ا.س»، 60 عامًا، فلاح، ونجلتيه «سمر» و«أمينة»، وشقيقه «إبراهيم» وزوجتة «فاطمة.ص.م»، وزوجة نجل الرابع «فاطمة.ا.م.ب»، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بذات القرية.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهم لقيام الطرف الأول بالحفر بمنزل المتهم الأول للتنقيب عن الآثار، وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق له، وبمعاينة موقع الحفر تبين أن العقار ملك المتهم الأول ومكون من طابق واحد على مساحة 70 مترا، ووجود حفرة بإحدى حجرات المنزل بعمق 3 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.