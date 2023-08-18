وفاة عامل صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

لقى عامل مصرعه، مساء اليوم صعقا بالكهرباء من ماتور مياه أثناء التنقيب عن آثار في بئر بمنزل، في قرية الحراجية بقوص، جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع عامل بقنا

تلقي مرفق إسعاف قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد مصرع عامل صعقا بالكهرباء من ماتور مياه، بقرية الحراجية بقوص، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل.

وتبين من مرفق إسعاف قنا، إن الجثة لشخص يدعى، عرفة «جمال.م» 45 عاما، عامل، لقى مصرعه صعقا بالكهرباء من ماتور مياه، أثناء التنقيب عن آثار في بئر بمنزل بقرية الحراجية بقوص، وتبين من التحريات الأولية إن العامل كان يدير ماتور مياه لشفط المياه من بئر بمنزل كان يتم الحفر فيه للتنقيب عن الآثار بقرية الجراحية.

ضبط صاحب المنزل وعامل آخر بتهمة التنقيب عن الآثار

جرى نقل الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى قوص المركزي.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة قوص، من ضبط صاحب المنزل وعامل آخر بتهمة التنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية، حرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتي كلفت إدارة المباحث التحري حول الواقعة.