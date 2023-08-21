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أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل «زينهم» في أول سبتمبر

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:29 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
أحمد داود

أحمد داود

تعاقد الفنان أحمد داود مؤخرا على بطولة مسلسل جديد «زينهم»، ومن المقرر أن يبدأ تصوير خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرضه على إحدى القنوات الفضائية.

موعد تصوير مسلسل زينهم لـ أحمد داود

وعلمت «الوطن» أن الشركة المنتجة لمسلسل«زينهم» قررت تصوير العمل أول شهر سبتمبر المقبل، وتجرى حاليا التعاقدات مع أبطال العمل.

نجاح أحمد داود في السينما

وكان أحمد داود حقق نجاحا مؤخرا من خلال السينما بفيلم «يوم13»، الذي يعتبر أول فيلم عربي 3D، والتي تدور أحداثه في إطار من الرعب، يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، شريف منير، أروي جودة، إيناس كامل، نسرين أمين، فيدرا، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أحمد زاهر، نهي عابدين، نهال عنبر.

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