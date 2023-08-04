أحمد داود ينشر صورة من سيناريو مسلسله الجديد «زينهم»: توكلت على الله

تعاقد الفنان أحمد داود، على بطولة مسلسل جديد تحت عنوان «زينهم»، المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه.

أحمد داود يشارك في بطولة مسلسل جديد

ونشر أحمد داود صورة من سيناريو الحلقة الأولى من مسلسل زينهم، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

نجاح فيلم «يوم 13»

وكان أحمد داود حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال مشاركته في بطولة فيلم «يوم 13»، التي كانت تدور أحداثه في إطار من الرعب، يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، نسرين أمين، جومانا مراد، فيدرا، محمود عبدالمغني، أحمد زاهر، نهى عابدين، نهال عنبر.