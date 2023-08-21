البابا تواضروس: الكنيسة ساهمت في إنشاء عدد من المدارس العامة

منحت جامعة بازمان بيتر المجرية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتوراه الفخرية، اليوم، وألقى البابا كلمة خلال استلامه الدكتوراه.

كلمة البابا تواضروس خلال تسلم الدكتوراه الفخرية

وقال البابا في كلمته «أعتز أن أتسلم هذه الدكتوراه الفخرية في رحاب جامعة عريقة مرموقة، أنشئت منذ مئات السنين، لها هذا التاريخ الطويل في الدراسة، والعلوم، واللاهوت، والحقوق والإنسانيات، وتؤدى دورًا عظيمًا في الارتقاء بالطلبة الشباب من كل العالم وتبحث في التطور على كل المستويات».

وتابع «حينما أسير في ردهات الجامعة أتذكر أيام دراستي الجامعية في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وكيف تعلمنا من كل الأساتذة الذين زرعوا فينا الأمل والنظرة المتفائلة وحب المعرفة وحكمة الحياة، وكيف نعمل في خدمة الإنسانية، وأتذكر أنهم قالوا لنا أن الصيدلة علم وفن وإنسانية وهكذا أحببنا التعليم وتبحرنا فيه. وهو ما وجدناه أيضًا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية التي تهتم بالتعليم، وترى أن التعليم والتنمية هما قدمان تسير بهما من جيل إلى جيل».

دور الكنيسة في التعليم

وأضاف البابا، أن الكنيسة ساهمت مع الدولة المصرية في إنشاء عدد من المدارس العامة، ولها دور أيضًا في التعليم الروحي من خلال الكليات اللاهوتية ومدارس الأحد التي مر على تأسيسها 105 أعوام.

وأوضح البابا «من خلال التعليم والتنمية نقدم المحبة التي نصل بها إلى قلب كل إنسان لأنها قمة الفضائل، وأود أن أشرح منهج المحبة في التعليم المسيحي لأجل تنمية المجتمع، وسأستخدم أصابع اليد الخمسة كمثال توضيحي لما فيها من تنوع وتعاون وتكامل».