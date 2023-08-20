البابا تواضروس يزور دير الأنبا بولا في بودابست

زار البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأحد، ديرًا على اسم القديس الأنبا بولا ببودابست، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية للمجر.

زيارة البابا تواضروس دير الأنبا بولا في بودابست

كان في استقبال البابا تواضروس والوفد المرافق، الأب سابولش الرئيس السابق للدير، واستمع البابا لشرح عن معالم الدير وذلك في الساحة الخارجية للدير.

ثم توجه إلى داخل الدير، وألقى الأب سابولش كلمة رحب خلالها بالبابا، ناقلًا تحيات رئيس الرهبنة في بودابست والذين تغيبوا عن الحضور بسبب وجودهم في مكان بعيد لتأسيس دير جديد، ثم ألقى الضوء على الدير وتاريخه.

مأدبة غداء على شرف البابا تواضروس

كما ألقى البابا كلمة عبر خلالها عن سعادته بزيارة دير يحمل اسم قديس مصري، ثم تحدث فيها عن ملامح أساسية في الحياة الرهبانية.

وأقام الدير مأدبة غداء على شرف البابا، وفي نهاية الزيارة قدم هدية تذكارية عبارة عن أيقونة للقديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.