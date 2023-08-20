السفارة المصرية بالمجر تقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس

لبى البابا تواضروس الثاني، دعوة السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، لحضور مأدبة العشاء التي أقامها السفير في منزله على شرف البابا.

حضر اللقاء إلى جانب الوفد المرافق للبابا، شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء المجري وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، ووفد من الجالية المصرية في المجر.

نائب رئيس مجلس الوزراء: زيارة البابا ستبقى في قلوب المجريين

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال المأدبة إلى أن زيارة البابا ستبقى في قلوب المجريين، مشددًا على أن مصر والمجر تربطهما صداقة تاريخية، واختتم حديثه بعبارة «تحيا مصر وتحيا المجر».

ومن جانبه، عبر السفير المصري عن سعادته بزيارة البابا واصفًا إياها بالتاريخية، وأشار إلى لقائه بالبابا في المقر البابوي في القاهرة قبل سفره إلى بودابست لتولي منصبه سفيرًا لمصر بالمجر، موجهًا التحية للبابا والوفد المرافق، متمنيًّا له زيارة ناجحة وموفقة.

كلمة البابا تواضروس

وفي كلمته التي ألقاها، وجّه البابا الشكر للسفير المصري وكل طاقم السفارة الذي بذل مجهودًا كبيرًا في الإعداد لهذه الزيارة وتواجدهم على مدار الساعة من أجل إنجاحها، وقدم الشكر أيضًا على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة.