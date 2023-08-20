البابا تواضروس يحضر قداس ذكرى «شتيڤن» بالمجر

حضر البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، مساء اليوم، القداس الاحتفالي الذي أقامته الكنيسة المجرية في بازيليكا بمناسبة ذكرى القديس شتيڤن، وهي الذكرى المرتبطة بالعيد القومي للمجر، إذ تقام فيها احتفالات سنوية تعد الأكبر على الإطلاق هناك.

رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يترأس قداس ذكرى القديس شتيڤن

ترأس القداس الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، بمشاركة سفير الڤاتيكان في بودابست المونسنيور مايكل والاس باناخ وأساقفة الكنيسة المجرية والآلاف من الشعب المجري.

من هو القديس شتيڤن؟

ويعد الملك شتيڤن الأول، مؤسس دولة المجر عام 1000 ميلادية، وهو الملقب بقديس المجر، والملك الذي صنع نهضة المجر، وحافظ على الإيمان المسيحي، ليس في المجر وحدها بل بأوروبا كلها.

وفي سياق متصل، شارك البابا تواضروس الثاني اليوم في احتفال العيد القومي لدولة المجر، الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الملك شتيڤن الملقب بقديس المجر.

بدأ الاحتفال الذي أقيم في ساحة لاجوس كوسوث بالبرلمان المجري، في الثامنة صباحًا بحضور كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر، وأعضاء الحكومة، وقائد قوات الدفاع المجرية، وممثلي المنظمات الحكومية والعسكرية الأخرى، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمئات من المهتمين شاركوا في الحفل.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًّا بمصاحبة الموسيقات العسكرية، كما تم رفع العلم المجري، وأدى الضباط الجدد القسم العسكري، وألقى وزير الدفاع كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي كلمة تلتها كلمة رئيسة الجمهورية.