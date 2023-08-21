آخرهم البابا تواضروس.. من أبرز الحاصلين على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازماني المجرية؟

يحصل البابا تواضوس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية في المجر.

أبرز الشخصيات الحاصلة على الدكتوراه من جامعة بازماني

حصل أربعة وثلاثون من الشخصيات الشهيرة والمؤثرة في المجتمع على الدكتوراه الفخريـة مـن جامعـة بيتر بازماني الكاثوليكية وذلك منـذ عام 1999 إلى عام 2022، مـن أشهرهم البابا شنودة الثالث الذي تم منحه شهادة الدكتوراه الفخرية لاسهاماتـه في السلام العالمي في 19 أغسطس 2011.

وفي عـام 2012 تم منح درجة الدكتوراه الفخرية للبطريـرك المارونـي بشـارة الراعي في تكنولوجيا الاعلام، ومنحت أيضا للبطريرك المسكوني برثولماوس الأول، رئيس أساقفة القسطنطينية في أبريل 2001.

ومن المقرر حصول البابا تواضروس على الدكتوراه الفخرية هذا العام، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

جامعة بازماني بيتر أقدم الكاثوليكية في المجر

وقال القمص يوسف خليل، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببودابست بالمجر، لـ« الوطن»، إنّ جامعة يازمان بيتر الكاثولكية هي الجامعة نفسها التي منحت الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا شنودة الثالث عام2011، مشيرا إلى أنها من أعرق الجامعات و أقدمها وأشهرها.

وجدير بالذكر، أن الجامعة الكاثوليكية تأسست عام 1635 من قبل رئيس الأساقفة بيتر بازماني في مملكة المجر، وتقع الجامعة في ثلاث مدن: مكتب العمد، وكلية اللاهوت، وكلية الحقوق، وكلية تكنولوجيا المعلومات، ومعهد الدراسات العليا للقانون القانون في بودابست.