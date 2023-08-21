اجتماع عاجل لوزير التعليم مع «الأبنية التعليمية» استعدادًا للدراسة

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مهما مع الأبنية التعليمية وفروع الهيئة على مستوى الجمهورية؛ لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد وموقف الصيانة، والمقرر أن تبدأ يوم 30 سبتمبر المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

استعداداً للعام الدراسي 2023/2024

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم التأكد من جاهزية المباني المدرسية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد حرصا على سلامة الطلاب، ومن المقرر أن يوجه الوزير مجموعة من الضوابط والتعليمات الهامة للأبنية التعليمية في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.