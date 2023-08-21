«التعليم»: ضبط حالتي غش بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضيات، صباح اليوم، امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للعام الدراسي 2022/ 2023، بإجمالي 6675 طالبا وطالبة، أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني فى مادة «الاستعداد» للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولى بإجمالي 4 طلاب وطالبات، وامتحان «مقاييس المفاهيم»، في فترة ثانية بعدد 4 طلاب وطالبات.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وحرص الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد مساعد الوزير على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ضبط حالتي غش

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة الجيزة قام بالغش الإلكتروني، وضبط طالب أخر في محافظة المنيا قام بالغش الإلكتروني، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

والجدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يؤدون غدا الثلاثاء امتحان الدور الثانى في مادتي «الاقتصاد»، و«الإحصاء»، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحاني مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا» للشعبة العلمية علوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات.