«التنمية المحلية»: أنشطة وندوات في 6 محافظات لمواجهة القضية السكانية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والعمل على الحد من الزيادة السكانية المتنامية على أرض الواقع، وفقا لرؤية مصر 2030 مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتلك القضية.

جهود وحدات السكان

وتلقت الوزارة تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والقليوبية وبورسعيد والسويس والمنيا والبحيرة في مواجهة القضية السكانية، وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، ففي محافظة الجيزة تم عقد ندوة توعوية بالتعاون مديرية الأوقاف تحت عنوان «الجواز مش جهاز..لا للعنف».

كما قامت وحدة السكان بالعمرانية بتنظيم ندوة توعية تحت عنوان «لا للتنمر»، أيضا وعمل توعية للعاملين بديوان المحافظة للحد من الزيادة السكانية، كما قامت وحدة السكان بمدينة الحوامدية بمتابعة المنظومة الصحية والمبادرات المقدمة من رئيس الجمهوريه 100 مليون صحة، وهى عباره عن 7 مبادرات تستهدف حياة كريمة للمواطنين، ورفع مستوي الخدمات الطبية والارتقاء بها، حيث تم تنظيم قافلة طبية للقيام بتطعيم اللقاح الخاص بفيروس b.

أسباب الزيادة السكانية

وفي محافظة بورسعيد، نظمت وحدة السكان ندوة تحت عنوان «المشكلة السكانية.. المخاطر وآليات المواجهة»، وتناولت الندوة التأكيد على أن الزيادة السكانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مختلف مجالات التنمية، ومصر واحدة من الدول التي تعاني بشدة من آثار تلك المشكلة، ومخاطر وأسباب الزيادة السكانية الكبيرة في مصر لعدة أسباب، منها العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وختان الإناث، وتفضيل إنجاب الذكور، وانخفاض معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين، وثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري وهي مرتبطة بالعزوة والسند.

وفي محافظة القليوبية، تنظيم ندوة تحت مبادرة «القليوبية بلا أمية»، كما تم إطلاق مبادرة «إيدى في إيدك حول الدمج المجتمعي وتقبل الآخر من ذوي القدرات الخاصة»، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وتناولت الأنشطة لقاءات نقاشية مع الرجال حول تنظيم الأسرة من منظور إسلامى وأثره على رخاء الأسرة والتكوين السليم لها مما يخلق ذرية صالحة نافعة.

وفي محافظة السويس، تم التأكيد على العمل التطوعي والخدمي وأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع، والتفاعل الاجتماعى الإيجابى مع أقرانهم من ذوي القدرات الخاصة وفن التعامل مع ذوي الصفات المختلفة عنهم، ومساعدة الآخرين على مواجهة متطلباتهم لخلق علاقات مجتمعية سليمة والتنمر وكيفية مواجهته.

وفي محافظة المنيا، نظمت وحدة السكان بالمحافظة برئاسة الدكتور رضا فاروق حافظ، ندوة بعنوان «التغذية السليمة وكيفية تصنيع منتجات الألبان»، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بمدينة مغاغة والفئة المستهدفة جميعها سيدات من التربية الاجتماعية ومن التربية النفسية ومن التربية السكانية ووحدة السكان والاقتصاد المنزلي.