محافظ الأقصر يناقش خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بفريق عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم، مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية بحضور هدي المغربي، سكرتير عام محافظة الأقصر.

مشروع الدعم الفني

ناقش المحافظ مع الفريق، خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على صعيد مصر ومنها محافظة الأقصر.

الرؤى المستقبلية وأبرز المشروعات

أثنى المحافظ، على الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام أمنة لدعم وتشجيع البرامج التنموية بالمحافظات، كما قدم عرضاً عن خطة العمل بالمحافظة والرؤى المستقبلية وأبرز المشروعات والأنشطة، مشيراً إلى أن الأقصر تحظى باهتمام ودعم واسع لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

مشروع التنمية الاقتصادية

يذكر أن زيارة فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية تأتي في إطار تنفيذ خطة عمل المشروع والتي تتضمن عقد ورش عمل ولقاءات مع المسئولين بالمحافظة على مدار يومين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، حيث يناقش خلال الورش والاجتماعات، التوجهات والرؤى للمشروعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة بالمحافظة وعرض مقترحات لتنفيذ مشروع تنموي بالمحافظة يتم الاتفاق عليه، ويعقب ذلك تنفيذ زيارات ميدانية للمواقع المحتملة لتنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية المحلية الذي تحدده المحافظة.

ضم وفد مشروع الدعم الفني كل من الدكتورة شريفة ماهر والدكتورة ناهد اسكندر والمهندس كريم إبراهيم وشيرين محجوب.