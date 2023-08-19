التنمية المحلية: 27 مليار جنيه لتمويل مشروعات مبادرة «أيادي مصرية»

قال اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إن الوزارة نجحت في توفير التمويل المالي لـ256 ألف مشروع بمبادرة «أيادي مصرية» بقيمة 27 مليار جنيه، لدعم الشباب والعاملين في الصناعات التراثية والحرفية حيث تقدم منصة أيادي مصر خدمات متعددة للشباب.

معرض أيادي مصر بكورنيش النيل ببنها

أضاف الوزير في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام خلال زيارته لمحافظة القليوبية لافتتاح عددا من المشروعات التنموية احتفالا بالعيد القومي 155 للمحافظة بحضور محافظة القليوبية.

وافتتح الوزير معرض أيادي مصر بكورنيش النيل ببنها، الذي ضم عددا من العارضين في مجالات السجاد اليدوي والنحاس والديكور، إذ أن منصة أيادي مصر تقدم خدمات كثيرة للشباب نجحت في إبراز المواهب وتسويق المنتجات وأحياء التراث في عكك كبير من المشروعات قائلا «شبابنا موهوب» والمبادرة ساهمت في إبراز هذه الموهبة .

حجم الإنجازات في القليوبية

ووجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:«استطاع الرئيس تحريك المياه الراكدة منذ 2014 حتى الآن فما يحدث على أرض مصر من إنجازات يؤكد أن الرئيس لايألوا جهدا للعمل لخدمة البلاد والمواطنين»، مشيرا إلى أن حجم الإنجازات في القليوبية في عهد الرئيس بلغ 95 مليار جنيه منذ 2014 حتى الآن، وهو مايبرز حجم جهود القيادة السياسية والحكومة لتقديم خدمات التنمية المستدامة في مصر والمحافظة

الخطة الاستثمارية بالمحافظات

وأكد الوزير سعي الوزارة الدائم وحرصها على متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات لتحقيق مشروعات عملاقة لخدمة المواطنين، والسعي نحو المشروعات التنموية لتعود بالنفع العام على المواطن موجها للتهنئة لمواطني القليوبية بالعيد 155 لمحافظة القليوبية، حيث جرى افتتاح العشرات من المشروعات الكبرى لخدمة المحافظة وأهاليها.

وأشاد الوزير بجهود محافظ القليوبية في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية.

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على هامش الزيارة لوسائل الإعلام إن زيارة وزير التنمية المحلية اليوم شهدت افتتاح وتفقد 12 مشروع بتكلفة 650 مليون جنيه من أبرزها افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة