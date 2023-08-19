وزير التنمية المحلية يتفقد محور بنها- المنصورة.. يربط ميناء دمياط بـ6 محافظات

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها، ومشروع النقل الجماعى المرحلة الثانية بعدد 57 أتوبيسا، وتفقد مشروع إنشاء محور بنها- المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية، لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح حول أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريباً في الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900 متر مربع، ويضم صالتين للذبيح تبلغ مساحة كل واحدة 360 مترًا مربعًا، عنبر لاستقبال الحيوانات، ويعمل بالنظام اليدوي فضلاً عن مبنى إداري، وتمت الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للمجزر 33 مليون جنيه تقريباً.

وعقب ذلك افتتح اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان مشروع النقل الجماعى المرحلة الثانية بعدد 57 أتوبيس من قبل شركتي الفاطمية والإنجليزية وسوف تعمل تلك الأتوبيسات فى كل أنحاء المحافظة وجميع السيارات بلون موحد (الأبيض والأخضر الفاتح وموديلات حديثة 2023 - 2024 ومكيفة وتعمل بالغاز الطبيعي).

إنشاء محور بنها- المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي

كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع إنشاء محور بنها- المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي والذي يربط ميناء دمياط بـ6 محافظات والطريق الإقليمي والإسكندرية الزراعي بتكلفة بلغت 4.3 مليار جنيه، وقد قامت المحافظة بإنشاء برجولات خشبية مزودة بمقاعد للجلوس (عدد 25) كما تم تزويد الكورنيش بأعمدة إنارة ديكورية، كما تم تزويده بلوحات كهربائية لخدمة الأكشاك (25 كشك) بتكلفة 11 مليون جنيه التي ستُقام على الكورنيش لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وجارٍ إعداد كراسة الشروط للطرح على الشباب، كما سيتم تأهيل الطريق الزراعي القديم بجوار كوبري المصنع الحربي لربطه بطريق بنها- المنصورة لسهولة تحرُّك المواطنين من وإلى الكورنيش.