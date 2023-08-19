الأوراق المطلوبة لتوصيل المياه إلى العقارات بمعرفة السكان

تيسيرا على المواطنين وللإجابة على كل تساؤلاتهم التي تطرأ في أذهانهم حول خدمات مياه الشرب، وكيفية الحصول عليها، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، حملة بعنوان كل يوم معلومة تهمك، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتقديم الإجابات المختلفة للمستخدمين.

ومن ضمن ما أجابت عليه شركة مياه الشرب، تساؤل حول الأوراق المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان، كما يلي:

الأوراق المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات

1- صورة عقود الإيجار الخاصة بالسكان.

2- إيصال كهرباء حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

3- أحد السكان بالعقار للتوقيع على العقد.

4- أخذ القرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.

وتستهدف الحملة التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت عنون كل يوم معلومة تهمك، تعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وتقديم المعلومات اللازمة والهامة للمستخدمين.