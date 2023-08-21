أسعار عمرة المولد النبوي.. البرنامج الاقتصادي يبدأ من 25 ألف جنيه

بدأت شركات السياحة في إعلان أسعار عمرة المولد النبوي للعام الجاري، إذ تنطلق أول رحلة خلال سبتمبر المقبل، وتترواح أسعار البرامج الاقتصادية ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه من «12 لـ15 يوما»، فيما تتراوح أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم «مدتها 10 أيام» ما بين 45 إلى 60 ألف جنيه، بحسب تصريحات علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية.

أسعار عمرة المولد النبوي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار عمرة المولد النبوي لهذا العام تكاد تكون مساوية لأسعار العمرة خلال الموسم الماضي، موضحا أن بدء موسم العمرة مبكرا سيؤدى إلى قيام كل المواطنين الراغبين في السفر للعمرة خلال الأيام الأولى من بدايتها إلى التوجه لشركات السياحة، وحجز برامج العمرة بدلا من السعي للحصول على أية تأشيرة عمرة للسعودية تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.

انطلاق أولى رحلات العمرة خلال سبتمبر

وأشار إلى أن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة ستبدأ من غدا الثلاثاء في البدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، موضحا أنه بعد انتهاء تلك العملية ستبدأ الشركات في مراجعة ملفات العمرة على البوابة المصرية للعمرة تمهيدا لبدء الرحلات.