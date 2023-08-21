منذر رياحنة: فيلم العميل صفر يناسب جميع فئات الأسرة

أعرب الفنان منذر رياحنة، عن سعادته البالغة، لنجاح فيلم «العميل صفر»، الذى يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، ويتصدر إيرادات مرتفعه منذ طرحه وحتى اليوم.

منذر رياحنة يتحدث عن تجربته بالفيلم العميل صفر

وقال منذ رياحنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تجربة العميل صفر كانت ممتعة، وفكرة الفيلم جيدة ومختلفة ويناسب لجميع فئات الأسرة، ويتملك عناصر ناجحة، لافتا إلى أنها المرة الأولي التي يعمل بها مع أكرم حسني، وكان سعيد بالتجربة ويتمني تكرارها مرة أخرى.

تفاصيل فيلم العميل صفر

فيلم «العميل صفر» طرح منذ أيام قليلة بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، ولقى تفاعلا كبيرا من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلا مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، مصطفي غريب، محمد أوتاكا، فاطمة البنوي، منذر رياحنة، إسماعيل فرغلي، أسماء أبو اليزيد، أيمن الشيوي، فيدرا.