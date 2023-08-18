المخرج عمرو سلامة يشيد بأغنية فيلم أكرم حسني الجديد

أبدى المخرج عمرو سلامة، إعجابه بأغنية فيلم أكرم حسني الجديد «العميل صفر»، الذي تم طرحه أول أمس، بدور العرض في مصر والوطن العربي.

عمرو سلامة يشيد بأغنية فيلم أكرم حسني الجديد

ونشر عمرو سلامة، أغنية فيلم أكرم حسني الجديد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «هي الأغنية حلوة قوي ولا إيه؟ وخصوصًا الديكور فيها هايل!».

أحداث فيلم أكرم حسني الجديد

وتدور أحداث فيلم أكرم حسني الجديد، في إطار كوميدي، حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم «أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة»، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وفيدرا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي».

وكان أكرم حسني احتفل بالعرض الخاص لفيلم «العميل صفر» أول أمس بإحدي السينمات فى منطقة السادس من أكتوبر، رفقة عدد كبير من أبطال العمل.