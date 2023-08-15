أكرم حسني: أشارك في رمضان 2024 بمسلسل 15 حلقة

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم العميل صفر بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الفنانين والصحفين والإعلاميين.

وقال أكرم حسني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش العرض الخاص، إنه تعاقد على مسلسل مكون من 15 حلقة لعرضه بدراما رمضان 2024.

بينما حضر الفنان إسماعيل فرغلي، والفنانة هلا رشدي؛ لتهنئة الفنان أكرم حسني بطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

أحداث فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين أبرزهم، أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، محمد اوتاكا، منذر رياحنة، وهو من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.