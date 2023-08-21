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«التضامن»: افتتاح 50 عيادة للكشف عن سرطان عنق الرحم ضمن رحلة «1000 كيلو»

كتب:

منة عبده
02:35 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي افتتاح 50 عيادة للكشف عن سرطان عنق الرحم بالتعاون مع الجمعية المصرية المنظار عنق الرحم، في مختلف المحافظات التي تصلها حملة الـ1000 كيلو، تحت شعار «اسبقي بخطوة»، والمتخصصة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.

تجهيز عدد 2 عيادة متنقلة ضمن فعاليات إطلاق الرحلة

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يجرى تجهيز عدد 2 عيادة متنقلة، ضمن فعاليات إطلاق الرحلة، بالإضافة إلى توفير التوعية للسيدات وتدريب الكوادر الطبية والرائدات الاجتماعيات لتمكينهم اقتصاديا.

وأكدت دعمها المستمر والمتواصل لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيساً.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، التي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري، بمقر الوزارة بمنطقة العجوزة، للإعلان عن تفاصيل إطلاق رحلة ال 1000 كيلو، تحت شعار «اسبقي بخطوة» لتمكين المرأة المصرية داخل محافظات الصعيد.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.