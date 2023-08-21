«التضامن»: افتتاح 50 عيادة للكشف عن سرطان عنق الرحم ضمن رحلة «1000 كيلو»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي افتتاح 50 عيادة للكشف عن سرطان عنق الرحم بالتعاون مع الجمعية المصرية المنظار عنق الرحم، في مختلف المحافظات التي تصلها حملة الـ1000 كيلو، تحت شعار «اسبقي بخطوة»، والمتخصصة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.

تجهيز عدد 2 عيادة متنقلة ضمن فعاليات إطلاق الرحلة

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يجرى تجهيز عدد 2 عيادة متنقلة، ضمن فعاليات إطلاق الرحلة، بالإضافة إلى توفير التوعية للسيدات وتدريب الكوادر الطبية والرائدات الاجتماعيات لتمكينهم اقتصاديا.

وأكدت دعمها المستمر والمتواصل لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيساً.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، التي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري، بمقر الوزارة بمنطقة العجوزة، للإعلان عن تفاصيل إطلاق رحلة ال 1000 كيلو، تحت شعار «اسبقي بخطوة» لتمكين المرأة المصرية داخل محافظات الصعيد.