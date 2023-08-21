«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن ذكرى إحراق المسجد الأقصى: 54 عاما مرت

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى، وذلك تحت عنوان «54 عامًا على إحراق المسجد الأقصى».

54 عاما مرت على ذكرى حرق المسجد الأقصى

وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد: «54 عاما مرت على ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك أبشع الجرائم في حق أولى القبلتين وثالث الحرمين، ففي مثل هذا اليوم من عام 1969 اقتحم يهودي متطرف استرالي الجنسية إرهاربي يدعى مايكل دينيس المسجد الأقصى».

خسائر لحقت بالمسجد الأقصى إثر حرقه

وأضاف: «وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، حيث أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، كما طالت النيران أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية وتحطمت 48 نافذة في المسجد مصنوعة من الجبس والزجاج الملون».

وتابع التقرير: «احترقت الكثير من الزخاف والآيات القرآنية، واستطاع أبناء الشعب الفلسطيني آنذاك إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى رغم قطع المياه عن محيط المسجد من قبل سلطات الاحتلال».

وأكد: «وجاء هذا العمل الإجرامي في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وما زال، بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس».