بعد الدكتوراة الفخرية.. أبرز تكريمات حصل عليها البابا تواضروس الثاني

منحت جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية بالمجر، الدكتوراة الفخرية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

أبرز تكريمات البابا تواضروس

وتسعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز التكريمات التي حصل عليها البابا تواضروس خلال عشرة سنوات توليه الكرسي المرقسي:

- في 31 مارس 2015 حصل البابا على الدكتوراه الفخرية من جامعة بني سويف لدوره في تعزيز السلم الاجتماعي في مصر.

- وفي 23 مايو 2017 جائزة تعزيز الوحدة بين الكنائس الأرثوذكسية من المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية الأرثوذكسية في روسيا.

- 24 يونيو 2021 حصل البابا 118 للكنيسة على جائزة شخصية العام من اتحاد الصيادلة العرب بصفته أول صيدلي عربي يصل إلى هذه المكانة الرفيعة كبابا وبطريرك للكرازة المرقسية.

الدكتوراه الفخرية من المجر

- 7 نوفمبر 2022 حصل على وسام المجد والكرامة من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، تقديرا لجهود قداسته في تطوير العلاقات بين الكنيستنين القبطية والروسية.

- ومنح البابا تواضروس اليوم الدكتوراه الفخرية للمرة الثانية من جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية من المجر.