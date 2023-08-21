«التضامن»: برنامج «تكافل وكرامة» قدم خدمات لـ10 ملايين سيدة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك من 8 إلى 10 مليون سيدة يستفيدن من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في سن مبكر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة المصرية، لكونها شريكا أساسيا في بناء الأسرة بأكملها.

وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى دور الرائدات الاجتماعيات داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، والتواصل الإلكتروني المستمر بين الوزارة والرائدات، حيث أن كل رائدة لديها جهاز تابلت، لإرسال كافة التفاصيل والمعلومات بشكل لحظي مع الوزارة.

الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان

وذكرت التضامن الاجتماعي، أنّ الصحة هي حق أساسي من حقوق الإنسان، والفقر والحرمان والعنف وعدم المساواة أسباب جذرية لتأخر الأمة، لذلك في رحلة الـ«1000 كيلو» نتحدث عن برنامج وعى للتنمية المجتمعية، والصحة الإنجابية، والحد من الزيادة السكانية، حيث يستهدف البرنامج توعية 4 ملايين سيدة.

الكشف الدوري عن معدلات الزواج والختان

وأشارت إلى عمل مرصد تابع لوزارة التضامن، للكشف الدوري عن معدلات الزواج المبكر وختان الإناث، على 3 مراحل كل عام، لقياس مدى التغير في الاتجاهات والمعارف.

كما لفتت الوزارة، إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم توفير التمكين الاقتصادي للسيدات داخل مناطق شمال سيناء، ومنها منطقة الشيخ زويد، من خلال إتاحة المشروعات متناهية الصغر بقيمة 80 مليون، لدعمهم وتوفير الخدمات لهم.