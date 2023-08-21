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فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان يحقق 231 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
03:00 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
ع الزيرو

ع الزيرو

لازال الفنان محمد رمضان ينافس بفيلمه «ع الزيرو» بدور العرض، وتصدر المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة، حيث ينافس ما يقرب من 10 أفلام أخرى بدور العرض .

إيرادات فيلم «ع الزيرو» لنيللي كريم

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم ع الزيرو وصلت إيراداته إلى 231 ألف جنيه أمس بدور العرض، ويعتبر فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان هو العمل السينمائي الثاني له في عام 2023 بعد فترة من الغياب.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

«ع الزيرو» من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، ويضم في بطولته عدد من النجوم من بينهم نيللي كريم، وجومانة مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، إضافة إلى الطفل منذر مهران.

قصة فيلم «ع الزيرو»

تدور قصة فيلم ع الزيرو، من خلال شخصية الأب حمزة الشهير بـ«دراجون»، الذي يقوم بدوره محمد رمضان، ويعمل في مجال الموسيقى dj، وبسبب مرض ابنه، الذي يقوم بدوره الطفل منذر مهران، يجد نفسه في مواقف صعبة وعليه الاختيار وإنقاذ نفسه وابنه. 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.