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فيلم «ع الزيرو» في المركز الخامس بإيرادات 227 ألف جنيه خلال يوم

كتب:

هبة أمين
10:54 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
مشهد من فيلم «ع الزيرو»

مشهد من فيلم «ع الزيرو»

حقق فيلم «ع الزيرو»» بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت، تقدر بـ227 ألفا و477 جنيها، ليأتي في المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، والتي تصدرها فيلم «العميل صفر»، و«وش في وش»، و«بيت الروبي»، و«مرعي البريمو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وسجل إجمالي إيرادات فيلم «ع الزيرو»» بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، أكثر من 10 ملايين جنيه على مدار أكثر من أسبوعين عرض بالسينما، وإجمالي إيرادات فيلم «مرعي البريمو» أكثر من 13 مليونا جنيه خلال 14 يوما.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

ويشارك في بطولة فيلم «ع الزيرو» بخلاف محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، وجومانة مراد، والطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات «فوكس».

 

قصة فيلم «ع الزيرو»

تدور قصة فيلم « «ع الزيرو»» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة، من خلال حمزة الشهير بدراجون يقوم بدوره محمد رمضان يعمل في مجال الموسيقى «DJ»، وبسبب مرض ابنه يجد نفسه متورطًا في أزمات تهدد حياته ونجله الوحيد تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.

 

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بقلم هبة أمين