290 ألف جنيه إيرادات فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان في 24 ساعة

حقق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس الخميس، تقدر بـ290 ألفا و429 جنيها، ليتصدر المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، التي يتصدرها فيلم «العميل صفر» بإيرادات تجاوزت المليون جنيه، وفيلم «وش في وش» بـ811 ألف جنيه، و«بيت الروبي» بـ320 ألف جنيه، و«مرعي البريمو» بـ314 ألف جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم «ع الزيرو» في أول أسبوعين عرض بالسينما، أكثر من 10 ملايين جنيه، وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم مرعي البريمو 13 مليون جنيه، وحقق بيت الروبي أكثر من 123 مليون جنيه في 8 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، ويشاركهما البطولة إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو، من خلال شخصية الأب حمزة الشهير بـ«دراجون»، الذي يقوم بدوره محمد رمضان، ويعمل في مجال الموسيقى dj، وبسبب مرض ابنه، الذي يقوم بدوره الطفل منذر مهران، يجد نفسه في مواقف صعبة وعليه الاختيار وإنقاذ نفسه وابنه.