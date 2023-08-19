فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان يكسر حاجز الـ10 ملايين جنيه في السينمات

تراجع فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان من المركز الثاني إلى المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، وذلك خلال أمس الجمعة، إذ لم ينجح العمل الذي يحمل توقيع المخرج محمد جمال العدل في حصد سوى 380 ألف جنيه في دور العرض السينمائي، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

ونجح فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان في كسر حاجز الـ10 ملايين جنيه، وذلك في أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي، حيث بلغت إيرادات الفيلم حتى يوم الثلاثاء الماضي 9.5 مليون جنيه، بينما حقق على مدار الأربعاء والخميس والجمعة 290 ألفا و244 ألفا و380 ألف جنيه على التوالي، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ10 مليون و482 ألف جنيه.

البرومو الدعائي لـ فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان

تفاصيل فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

ويعتبر فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان هو العمل السينمائي الثاني له في عام 2023 بعد فترة من الغياب، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، ويضم في بطولته عدد من النجوم من بينهم نيللي كريم، وجومانة مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، إضافة إلى الطفل منذر مهران.