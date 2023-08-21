رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التضامن»: نستهدف النساء من سن 15 عاما للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

كتب:

منة عبده
03:02 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الاكتشاف المبكر عن سرطان الرحم يستهدف النساء من سن 15 سنة حتى 35 سنة، بهدف التقليل من نسبة إصابتهم وصعوبة وضعهم الصحي، حيث أنّ سرطان عنق الرحم تم اكتشافه بشكل أكبر مؤخرا، لذا تستهدف الجمعية المصرية لمنظار الرحم، التوعية والكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان.

أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، إلى أن سرطان عنق الرحم سببه نوعين من الفيروس، منها الفيروس الحليمي والذي يمثل 50% من سبب الإصابة به.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق قوافل في نفس رحلة الـ«1000 كيلو» داخل جميع المحافظات، بمشاركة الرائدات الاجتماعيات داخل المحافظات والقرى، لتوفير الخدمات والسيدات الذين قد يصابوا بالمرض بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أن الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تقدم الكثير من الخدمات ومنها الجوانب الوقائية والصحة الإنجابية، والاكتشاف المبكر عن أمراض الرحم.

اقرأ المزيد:

«التضامن» تستعرض تجربة الدعم النقدي مع وزيرة العمل الاجتماعي الموريتانية

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي: 4.5 مليون طفل يستفيدون من «تكافل وكرامة»

وزيرة التضامن الاجتماعي: 56% من المسنين يستفيدون من المعاشات
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.