«التضامن»: نستهدف النساء من سن 15 عاما للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الاكتشاف المبكر عن سرطان الرحم يستهدف النساء من سن 15 سنة حتى 35 سنة، بهدف التقليل من نسبة إصابتهم وصعوبة وضعهم الصحي، حيث أنّ سرطان عنق الرحم تم اكتشافه بشكل أكبر مؤخرا، لذا تستهدف الجمعية المصرية لمنظار الرحم، التوعية والكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان.

أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، إلى أن سرطان عنق الرحم سببه نوعين من الفيروس، منها الفيروس الحليمي والذي يمثل 50% من سبب الإصابة به.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق قوافل في نفس رحلة الـ«1000 كيلو» داخل جميع المحافظات، بمشاركة الرائدات الاجتماعيات داخل المحافظات والقرى، لتوفير الخدمات والسيدات الذين قد يصابوا بالمرض بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أن الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تقدم الكثير من الخدمات ومنها الجوانب الوقائية والصحة الإنجابية، والاكتشاف المبكر عن أمراض الرحم.