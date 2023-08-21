وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على التفصيل والخياطة لفتيات كفر الشيخ

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة الخياطة والتفصيل، وذلك بمركز التدريب المهني في مركز فوة لـ11 متدربة، والتي استمرت لمدة شهر كامل بمعدل 150 ساعة تدريبية، في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للتدريب المهني للعام 2023 /2024 لتطوير مهارات أبناء المحافظة من الذكور والإناث وتنمية قدراتهم وفق متطلبات سوق العمل.

توفير برامج تدريب مجانية للشباب على المهن

وأوضح حازم علي حسن، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن المديرية بدأت في تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وذلك بتوفير برامج تدريب مجانية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظة، من خلال مركز التدريب المهني بفوة والوحدة التدريبية المتنقلة بسيدي سالم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل.

فرص عمل بالقطاع الخاص بعد انتهاء التدريب

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين في الحصول على البرامج التدريبية التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهني الثابتة، وإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربون على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب، وكذلك توفير فرص عمل للخريجين، أو مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للحد من معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية.